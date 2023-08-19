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Виногорова Татьяна Ивановна

Место рождения

Куркумбал, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1905

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Куркумбал, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Виногорова Галина Тимофеевна

Отец ребёнка: Виногоров Тимофей Константинович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1945

Сын: Виногоров Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Виногоров Тимофей Константинович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1948

Сын: Виногоров Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Виногоров Тимофей Константинович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виногоров Геннадий Тимофеевич

Отец ребёнка: Виногоров Тимофей Константинович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виногорова Нина Тимофеевна

Отец ребёнка: Виногоров Тимофей Константинович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виногорова Людмила Тимофеевна

Отец ребёнка: Виногоров Тимофей Константинович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Тимофей Константинович

Смерть
1993