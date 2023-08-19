Виногорова Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Виногорова Галина Тимофеевна
Отец ребёнка: Виногоров Тимофей Константинович
Рождение ребёнка
1945
Сын: Виногоров Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Виногоров Тимофей Константинович
Рождение ребёнка
1948
Сын: Виногоров Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Виногоров Тимофей Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виногоров Геннадий Тимофеевич
Отец ребёнка: Виногоров Тимофей Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виногорова Нина Тимофеевна
Отец ребёнка: Виногоров Тимофей Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виногорова Людмила Тимофеевна
Отец ребёнка: Виногоров Тимофей Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1993