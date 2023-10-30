(Комиссарова) Феодосия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Комиссарова) Феодосия Владимировна

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Место рождения

Пустосилово, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

17.05.1902 ст.

Дата смерти

06.07.1902 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1902 ст.

Отец: Комиссаров Владимир Осипович

Мать: Комиссарова Павла Васильевна

Пустосилово, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.116-117 (Рождение №-28ж)
Крещение
19.05.1902 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Семён Васильевич - крестьянин из д.Александровка Крёстная мать: Мария Викторовна - крестьянская жена из д.Анненское
Смерть
06.07.1902 ст.
Пустосилово, Паломская волость, Кологривский уезд
Младенец в 1 мес. (от слабости рождения)
Похороны
08.07.1902 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.149-150 (Умершие №-25ж)
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