(Комиссарова) Феодосия Владимировна
Место рождения
Дата рождения17.05.1902 ст.
Дата смерти06.07.1902 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1902 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.116-117 (Рождение №-28ж)
Крещение
19.05.1902 ст.
Крёстный отец: Семён Васильевич - крестьянин из д.Александровка Крёстная мать: Мария Викторовна - крестьянская жена из д.Анненское
Смерть
06.07.1902 ст.
Младенец в 1 мес. (от слабости рождения)
Похороны
08.07.1902 ст.
МК 56-13-43 стр.149-150 (Умершие №-25ж)