Никонова Мавра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Никонова Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Никонов Иван Семенович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Никонов Иван Семенович
Рождение ребёнка
28.06.1844 ст.
Дочь: Никонова Евфросиинья Ивановна
Отец ребёнка: Никонов Иван Семенович
Рождение ребёнка
24.07.1845 ст.
Отец ребёнка: Никонов Иван Семенович
Рождение ребёнка
10.08.1850 ст.
Дочь: Никонова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Никонов Иван Семенович
Рождение ребёнка
09.08.1852 ст.
Отец ребёнка: Никонов Иван Семенович
Рождение ребёнка
24.12.1857 ст.
Отец ребёнка: Никонов Иван Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно