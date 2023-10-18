Никонова Мавра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиконова Мавра Ивановна

Никонова Мавра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Никонова Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Никонов Иван Семенович

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1825

Сын: Никонов Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Никонов Иван Семенович

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.06.1844 ст.

Дочь: Никонова Евфросиинья Ивановна

Отец ребёнка: Никонов Иван Семенович

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.07.1845 ст.

Сын: Никонов Стефан Иванович

Отец ребёнка: Никонов Иван Семенович

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.08.1850 ст.

Дочь: Никонова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Никонов Иван Семенович

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.08.1852 ст.

Сын: Никонов Василий Иванович

Отец ребёнка: Никонов Иван Семенович

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.12.1857 ст.

Сын: Никонов Евфимий Иванович

Отец ребёнка: Никонов Иван Семенович

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никонов Иван Семенович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close