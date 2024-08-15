Осипова Иван Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осипова Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Безсемяникова Евгения Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебидева Осипова Клава Ивановна
Мать ребёнка: Безсемяникова Евгения Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осипова Мария/Муся Ивановна
Мать ребёнка: не указана