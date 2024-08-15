Осипова Иван Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова Иван Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осипова Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Безсемяникова Евгения Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебидева Осипова Клава Ивановна

Мать ребёнка: Безсемяникова Евгения Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безсемяникова Евгения Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осипова Мария/Муся Ивановна

Мать ребёнка: не указана

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