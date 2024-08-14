Осипова Мария/Муся Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Осипова Иван Осипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сэпман Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Сэпман Владимир Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сэпман Изольда Владимировна
Отец ребёнка: Сэпман Владимир Федорович
Смерть
Неизвестно