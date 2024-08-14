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Осипова Мария/Муся Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осипова Иван Осипович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сэпман Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Сэпман Владимир Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сэпман Владимир Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сэпман Изольда Владимировна

Отец ребёнка: Сэпман Владимир Федорович

Смерть
Неизвестно

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