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Крылов Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1935

Отец: Крылов Алексей Васильевич

Мать: Крылова Елена Александровна

Рождение ребёнка
13.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крылова Лидия Карповна

Рождение ребёнка
13.08.1963

Дочь: Новикова Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Крылова Лидия Карповна

Рождение ребёнка
11.09.1971

Дочь: Лаврентьева Елена Васильевна

Мать ребёнка: Крылова Лидия Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крылова Лидия Карповна

Смерть
Неизвестно
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