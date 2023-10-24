Крылов Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1935
Рождение ребёнка
13.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крылова Лидия Карповна
Рождение ребёнка
13.08.1963
Дочь: Новикова Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Крылова Лидия Карповна
Рождение ребёнка
11.09.1971
Дочь: Лаврентьева Елена Васильевна
Мать ребёнка: Крылова Лидия Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крылова Лидия Карповна
Смерть
Неизвестно