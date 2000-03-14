Барькова (Сафонова) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарькова (Сафонова) Нина Ивановна

Барькова (Сафонова) Нина Ивановна

Место рождения

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

20.06.1952

Дата смерти

14.03.2000

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1952

Отец: Сафонов (Захаров) Иван (Иоанн) Автономович -Артамонович

Мать: Сафонова (Пачганова) Анна Онисимовна- Анисимовна

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумков Юрий Иванович

Рождение ребёнка
26.02.1972

Дочь: Сургучева- Барькова (Сафонова- Шумкова) Ольга Юрьевна- Федоровна

Отец ребёнка: Шумков Юрий Иванович

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
1976

Муж: Барьков Федор Григорьевич

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
28.08.1978

Дочь: Разумова (Барькова) Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Барьков Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
09.01.1983

Дочь: Антропова (Барькова) Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Барьков Федор Григорьевич

Смерть
14.03.2000

Мы используем куки для улучшения работы сайта.