Барькова (Сафонова) Нина Ивановна
Место рождения
Дата рождения20.06.1952
Дата смерти14.03.2000
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1952
Отец: Сафонов (Захаров) Иван (Иоанн) Автономович -Артамонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шумков Юрий Иванович
Рождение ребёнка
26.02.1972
Дочь: Сургучева- Барькова (Сафонова- Шумкова) Ольга Юрьевна- Федоровна
Отец ребёнка: Шумков Юрий Иванович
Бракосочетание
1976
Рождение ребёнка
28.08.1978
Дочь: Разумова (Барькова) Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Барьков Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
09.01.1983
Дочь: Антропова (Барькова) Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Барьков Федор Григорьевич
Смерть
14.03.2000