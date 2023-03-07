Краснихина Васса Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснихина Васса Григорьевна

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Место рождения

Пияичное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий Петрович

Мать: не указана

Пияичное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
02.02.1886

Муж: Краснихин (ивлев) Иван Максимович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.04.1891

Сын: Краснихин (ивлев) Василий Иванович

Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Иван Максимович

Смерть
Неизвестно
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