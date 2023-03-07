Краснихина Васса Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1886
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.04.1891
Сын: Краснихин (ивлев) Василий Иванович
Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Иван Максимович
Смерть
Неизвестно