Дементьева Устинья Козьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДементьева Устинья Козьминична

Дементьева Устинья Козьминична

Место рождения

Керженец, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1704 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Керженец, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Дементьев Ефим Созонтович

Отец ребёнка: Дементьевых Созон Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 66 оборот
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Дементьев Исак Созонтович

Отец ребёнка: Дементьевых Созон Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 66 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дементьевых Созон Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 66 оборот
Смерть
Неизвестно