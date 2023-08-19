Дементьева Устинья Козьминична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Дементьев Ефим Созонтович
Отец ребёнка: Дементьевых Созон Васильевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 66 оборот
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Дементьев Исак Созонтович
Отец ребёнка: Дементьевых Созон Васильевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 66 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 66 оборот
Смерть
Неизвестно