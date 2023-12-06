Филина Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филина Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филина Антонина Петровна

Отец ребёнка: Филин Петр Николаевич

Башутино, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Петровна

Отец ребёнка: Филин Петр Николаевич

Башутино, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филина Маргарита Петровна

Отец ребёнка: Филин Петр Николаевич

Башутино, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Петровна

Отец ребёнка: Филин Петр Николаевич

Башутино, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филина Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Филин Петр Николаевич

Башутино, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Филин Петр Николаевич

Башутино, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филин Александр Пертович

Отец ребёнка: Филин Петр Николаевич

Башутино, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филин Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Филин Петр Николаевич

Башутино, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филина Лидия Петровна

Отец ребёнка: Филин Петр Николаевич

Башутино, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филин Сергей Петрович

Отец ребёнка: Филин Петр Николаевич

Башутино, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филин Петр Николаевич

Смерть
Неизвестно
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