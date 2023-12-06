Филина Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филина Антонина Петровна
Отец ребёнка: Филин Петр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Петровна
Отец ребёнка: Филин Петр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филина Маргарита Петровна
Отец ребёнка: Филин Петр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Петровна
Отец ребёнка: Филин Петр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филина Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Филин Петр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Филин Петр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Филин Петр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Филин Петр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филина Лидия Петровна
Отец ребёнка: Филин Петр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Филин Петр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно