Ковалёва Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалёв Владимир
Отец ребёнка: Ковалёв Александр
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Ковалёв Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ковалёв Александр
Смерть
Неизвестно