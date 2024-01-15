Ковалёв Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалёв Александр

Ковалёв Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалёв Владимир

Мать ребёнка: Ковалёва Параскева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бобылёва) Мария

Мать ребёнка: Ковалёва Параскева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалёва Параскева

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.