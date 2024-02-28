Королева Екатерина Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1895
Дочь: Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Королев Дмитрий Савельевич
Рождение ребёнка
03.05.1898
Дочь: Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Королев Дмитрий Савельевич
Рождение ребёнка
03.05.1898
Отец ребёнка: Королев Дмитрий Савельевич
Рождение ребёнка
26.06.1899
Отец ребёнка: Королев Дмитрий Савельевич
Рождение ребёнка
14.12.1901
Сын: Королев Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Королев Дмитрий Савельевич
Рождение ребёнка
04.05.1904
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Королев Дмитрий Савельевич
Рождение ребёнка
26.07.1905
Сын: Королев Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Королев Дмитрий Савельевич
Рождение ребёнка
30.10.1907
Дочь: Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Королев Дмитрий Савельевич
Рождение ребёнка
01.02.1910
Сын: Королев Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Королев Дмитрий Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно