Королева Екатерина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королева Екатерина Ефимовна

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Место рождения

Большое Воробьёво, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Ефим

Мать: не указана

Большое Воробьёво, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.08.1895

Дочь: Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Королев Дмитрий Савельевич

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.05.1898

Дочь: Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Королев Дмитрий Савельевич

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.05.1898

Сын: Королев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Королев Дмитрий Савельевич

Рождение ребёнка
26.06.1899

Сын: Королев Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Королев Дмитрий Савельевич

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.12.1901

Сын: Королев Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Королев Дмитрий Савельевич

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.05.1904

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Королев Дмитрий Савельевич

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.07.1905

Сын: Королев Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Королев Дмитрий Савельевич

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.10.1907

Дочь: Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Королев Дмитрий Савельевич

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.02.1910

Сын: Королев Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Королев Дмитрий Савельевич

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королев Дмитрий Савельевич

Смерть
Неизвестно
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