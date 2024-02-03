Благинин Егор Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиС 1795 по 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Бракосочетание
21.01.1779
Крестьянин Егор Семенов Благинин первым браком Терсюцкой слободы деревни Мурашевой вдовы крестьянской жены Пелагеи Кисилевой с дочерью девицей Маремьяной
Рождение ребёнка
?.12.1779
Сын: Благинин Петр Егоров
Мать ребёнка: Благинина Маремьяна Афонасьева
Рождение ребёнка
01.04.1781
Дочь: Благинина Марья Егорова
Мать ребёнка: Благинина Маремьяна Афонасьева
Рождение ребёнка
20.04.1783
Мать ребёнка: Благинина Маремьяна Афонасьева
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Благинина Анисья Егорова
Мать ребёнка: Благинина Маремьяна Афонасьева
Бракосочетание
1790
Примерный год свадьбы. Первая жена умерла в 1784 году.
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Благинина Катерина Егоровна
Мать ребёнка: Благинина Февронья (Хевронья) Иванова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Благинин Яков Егоров
Мать ребёнка: Благинина Февронья (Хевронья) Иванова
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Бородина Агафья Егорова
Мать ребёнка: Благинина Февронья (Хевронья) Иванова
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Благинина Февронья (Хевронья) Иванова
Рождение ребёнка
1802
Сын: Благинин Сидор (Исидор) Егоров
Мать ребёнка: Благинина Февронья (Хевронья) Иванова
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Благинина Евдокия Егорова
Мать ребёнка: Благинина Февронья (Хевронья) Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
С 1795 по 1816