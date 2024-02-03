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Благинин Егор Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

С 1795 по 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Благинин Семен Екимов

Мать: Благинина Окялина (Акулина) Иванова

Бракосочетание
21.01.1779

Жена: Благинина Маремьяна Афонасьева

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Крестьянин Егор Семенов Благинин первым браком Терсюцкой слободы деревни Мурашевой вдовы крестьянской жены Пелагеи Кисилевой с дочерью девицей Маремьяной
Рождение ребёнка
?.12.1779

Сын: Благинин Петр Егоров

Мать ребёнка: Благинина Маремьяна Афонасьева

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
01.04.1781

Дочь: Благинина Марья Егорова

Мать ребёнка: Благинина Маремьяна Афонасьева

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
20.04.1783

Сын: Благинин Игнатей Егоров

Мать ребёнка: Благинина Маремьяна Афонасьева

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Благинина Анисья Егорова

Мать ребёнка: Благинина Маремьяна Афонасьева

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
1790

Жена: Благинина Февронья (Хевронья) Иванова

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Примерный год свадьбы. Первая жена умерла в 1784 году.
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Благинина Катерина Егоровна

Мать ребёнка: Благинина Февронья (Хевронья) Иванова

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Благинин Яков Егоров

Мать ребёнка: Благинина Февронья (Хевронья) Иванова

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Бородина Агафья Егорова

Мать ребёнка: Благинина Февронья (Хевронья) Иванова

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Благинин Василий Егоров

Мать ребёнка: Благинина Февронья (Хевронья) Иванова

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Благинин Сидор (Исидор) Егоров

Мать ребёнка: Благинина Февронья (Хевронья) Иванова

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Благинина Евдокия Егорова

Мать ребёнка: Благинина Февронья (Хевронья) Иванова

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Смерть
С 1795 по 1816
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