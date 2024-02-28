Кощеева (Никитина) Акулина Хрисанфова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1845
Дата смерти01.09.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Упоминается в возрасте 5 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 90 (№12)
Смерть
01.09.1910
Дата взята из дерева Никитиных под авторством Андрея Бригадина
Бракосочетание
08.11.1964
Муж: Кощеев Иван Фёдоров
Данные взяты из дерева Никитиных под авторством Андрея Бригадина