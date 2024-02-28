Кощеева (Никитина) Акулина Хрисанфова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева (Никитина) Акулина Хрисанфова

Место рождения

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

01.09.1910

Пол

Женский

Отец

Около 1774 г.р.

Мать

Около 1810 г.р.

Муж

1840 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
Около 1845

Отец: Никитин Хрисанф Яковлев

Мать: Никитина Авдотья Васильева

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Упоминается в возрасте 5 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 90 (№12)
Смерть
01.09.1910
Дата взята из дерева Никитиных под авторством Андрея Бригадина
Бракосочетание
08.11.1964

Муж: Кощеев Иван Фёдоров

Данные взяты из дерева Никитиных под авторством Андрея Бригадина
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