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Наседкин Василий Романович

Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1856

Дата смерти

1911

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1856

Отец: Наседкин Роман Федорович

Мать: Наседкина Софья Алексеевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
04.02.1880

Жена: Наседкина Анна Ивановна

Жених - уволенный в запас армии рядовой Сибирского линейного батальона Невеста - дочь ссыльно-каторжанина Ивана Шаркова
Рождение ребёнка
03.06.1882 ст.

Сын: Наседкин Виссарион Васильевич

Мать ребёнка: Наседкина Анна Ивановна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
05.11.1888 ст.

Дочь: Матрена Васильевна

Мать ребёнка: Наседкина Анна Ивановна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
24.05.1896 ст.

Сын: Наседкин Фотий Васильевич

Мать ребёнка: Наседкина Анна Ивановна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
28.06.1899 ст.

Сын: Наседкин Кирилл Васильевич

Мать ребёнка: Наседкина Анна Ивановна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
1911
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