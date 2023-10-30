Наседкин Василий Романович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1856
Дата смерти1911
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1856
Бракосочетание
04.02.1880
Жена: Наседкина Анна Ивановна
Жених - уволенный в запас армии рядовой Сибирского линейного батальона Невеста - дочь ссыльно-каторжанина Ивана Шаркова
Рождение ребёнка
03.06.1882 ст.
Сын: Наседкин Виссарион Васильевич
Мать ребёнка: Наседкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
05.11.1888 ст.
Дочь: Матрена Васильевна
Мать ребёнка: Наседкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
24.05.1896 ст.
Сын: Наседкин Фотий Васильевич
Мать ребёнка: Наседкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
28.06.1899 ст.
Сын: Наседкин Кирилл Васильевич
Мать ребёнка: Наседкина Анна Ивановна
Смерть
1911