Наседкина (Наседкина) Матрена Васильевна
Место рождения
Дата рождения05.11.1888 ст.
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1888 ст.
Бракосочетание
17.01.1910 ст.
Рождение ребёнка
27.07.1911 ст.
Дочь: Ефросиния Полуэктовна
Отец ребёнка: Наседкин Полуэкт Афанасьевич
Рождение ребёнка
24.07.1915 ст.
Сын: Наседкин Борис Полуэктович
Отец ребёнка: Наседкин Полуэкт Афанасьевич
Рождение ребёнка
23.01.1918
Дочь: Анна Полуэктовна
Отец ребёнка: Наседкин Полуэкт Афанасьевич