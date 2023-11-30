Наседкина (Наседкина) Матрена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наседкина (Наседкина) Матрена Васильевна

Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

05.11.1888 ст.

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1888 ст.

Отец: Наседкин Василий Романович

Мать: Наседкина Анна Ивановна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
17.01.1910 ст.

Муж: Наседкин Полуэкт Афанасьевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
27.07.1911 ст.

Дочь: Ефросиния Полуэктовна

Отец ребёнка: Наседкин Полуэкт Афанасьевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
24.07.1915 ст.

Сын: Наседкин Борис Полуэктович

Отец ребёнка: Наседкин Полуэкт Афанасьевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
23.01.1918

Дочь: Анна Полуэктовна

Отец ребёнка: Наседкин Полуэкт Афанасьевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
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