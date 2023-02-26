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Илья Андреев

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Место рождения

д.Солодки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1810

Дата смерти

21.03.1846

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: ?

Мать: ?

д.Солодки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1832

Сын: Никита Ильин

Мать ребёнка: Васса Власова

Рождение ребёнка
14.08.1840

Дочь: Наталия Ильина

Мать ребёнка: Васса Власова

д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1844

Дочь: Анна Ильина

Мать ребёнка: Васса Власова

д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.03.1846
д.Солодки Поречского уезда Смоленской губ.
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