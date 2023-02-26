Илья Андреев
Место рожденияд.Солодки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1810
Дата смерти21.03.1846
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1832
Сын: Никита Ильин
Мать ребёнка: Васса Власова
Рождение ребёнка
14.08.1840
Дочь: Наталия Ильина
Мать ребёнка: Васса Власова
д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1844
Дочь: Анна Ильина
Мать ребёнка: Васса Власова
д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.03.1846
д.Солодки Поречского уезда Смоленской губ.