Васса Власова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Никита Ильин
Отец ребёнка: Илья Андреев
Рождение ребёнка
14.08.1840
Дочь: Наталия Ильина
Отец ребёнка: Илья Андреев
д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1844
Дочь: Анна Ильина
Отец ребёнка: Илья Андреев
д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно