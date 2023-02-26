Васса Власова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Власова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Никита Ильин

Отец ребёнка: Илья Андреев

Рождение ребёнка
14.08.1840

Дочь: Наталия Ильина

Отец ребёнка: Илья Андреев

д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1844

Дочь: Анна Ильина

Отец ребёнка: Илья Андреев

д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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