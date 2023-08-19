зенин дмитрий иванович
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти12.05.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Зенин иван
Мать: Зенина дуня
Рождение ребёнка
13.07.1921
Мать ребёнка: Зенин анастасия евграфовна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Зенина василий дмитриевич
Мать ребёнка: Зенин анастасия евграфовна
Рождение ребёнка
19.05.1930
Дочь: Серушкина надежда дмитриевна
Мать ребёнка: Зенин анастасия евграфовна
Рождение ребёнка
06.01.1933
Мать ребёнка: Зенин анастасия евграфовна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Зенин анатолий дмитриевич
Мать ребёнка: Зенин анастасия евграфовна
Рождение ребёнка
11.04.1937
Дочь: Сергунина александра дмитриевна
Мать ребёнка: Зенин анастасия евграфовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.05.1942
Причина смерти: умер от декомпенсион порога серда в ЭГ 3067 | Городское кладбище
Похороны
Неизвестно
Городское кладбище