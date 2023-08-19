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зенин дмитрий иванович

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Место рождения

Аннино, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

12.05.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Зенин иван

Мать: Зенина дуня

Аннино, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.07.1921

Сын: Зенин егор дмитриевич

Мать ребёнка: Зенин анастасия евграфовна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Зенина василий дмитриевич

Мать ребёнка: Зенин анастасия евграфовна

Рождение ребёнка
19.05.1930

Дочь: Серушкина надежда дмитриевна

Мать ребёнка: Зенин анастасия евграфовна

Аннино, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.01.1933

Сын: Зенин иван дмитриевич

Мать ребёнка: Зенин анастасия евграфовна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Зенин анатолий дмитриевич

Мать ребёнка: Зенин анастасия евграфовна

Рождение ребёнка
11.04.1937

Дочь: Сергунина александра дмитриевна

Мать ребёнка: Зенин анастасия евграфовна

Аннино, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зенин анастасия евграфовна

Аннино, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
12.05.1942
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Причина смерти: умер от декомпенсион порога серда в ЭГ 3067 | Городское кладбище
Похороны
Неизвестно
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Городское кладбище
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