Агапова - Мандрикова (Оловянникова) Анна Иванова
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Оловянников ?
Мать: ?
Бракосочетание
04.02.1881
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.03.1882
Дочь: Анастасия Павлова
Отец ребёнка: Агапов - Мандриков Павел Иродионов
Рождение ребёнка
25.03.1884
Дочь: Мария Павлова
Отец ребёнка: Агапов - Мандриков Павел Иродионов
Рождение ребёнка
03.09.1886
Дочь: Анна Павлова
Отец ребёнка: Агапов - Мандриков Павел Иродионов
Смерть
Неизвестно