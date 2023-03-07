Агапова - Мандрикова (Оловянникова) Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапова - Мандрикова (Оловянникова) Анна Иванова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Оловянников ?

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.02.1881

Муж: Агапов - Мандриков Павел Иродионов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.03.1882

Дочь: Анастасия Павлова

Отец ребёнка: Агапов - Мандриков Павел Иродионов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.03.1884

Дочь: Мария Павлова

Отец ребёнка: Агапов - Мандриков Павел Иродионов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.09.1886

Дочь: Анна Павлова

Отец ребёнка: Агапов - Мандриков Павел Иродионов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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