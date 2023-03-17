Бондаренко Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Сын: Бондаренко Дмитрий Павлович
Отец ребёнка: Бондаренко Павел Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Карайгер, Кувандыкский, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно