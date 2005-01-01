Бондаренко Дмитрий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смертиОколо 2005
ПолМужской
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Бондаренко Павел Семёнович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондаренко Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондаренко Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бондаренко Тамара
Смерть
Около 2005