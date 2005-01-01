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Бондаренко Дмитрий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

Около 2005

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Бондаренко Павел Семёнович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондаренко Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондаренко Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондаренко Тамара

Смерть
Около 2005
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