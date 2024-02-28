Гультяев Спиридон Никитич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Гультяев Никита Спиридонович
Мать ребёнка: Гультяева Ксения Максимовна
Рождение ребёнка
07.08.1887 ст.
Дочь: Гультяева Марфа Спиридоновна
Мать ребёнка: Гультяева Ксения Максимовна
Рождение ребёнка
25.09.1889 ст.
Дочь: Гультяева Фёкла Спиридоновна
Мать ребёнка: Гультяева Ксения Максимовна
Рождение ребёнка
28.02.1892 ст.
Сын: Никитин Василий Спиридонович
Мать ребёнка: Гультяева Ксения Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно