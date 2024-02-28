Гультяев Спиридон Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гультяев Спиридон Никитич

Место рождения

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1884

Сын: Гультяев Никита Спиридонович

Мать ребёнка: Гультяева Ксения Максимовна

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.08.1887 ст.

Дочь: Гультяева Марфа Спиридоновна

Мать ребёнка: Гультяева Ксения Максимовна

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1889 ст.

Дочь: Гультяева Фёкла Спиридоновна

Мать ребёнка: Гультяева Ксения Максимовна

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.02.1892 ст.

Сын: Никитин Василий Спиридонович

Мать ребёнка: Гультяева Ксения Максимовна

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гультяева Ксения Максимовна

Смерть
Неизвестно
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