Киселёв Алексей Филиппович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Бракосочетание
17.02.1891 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.01.1892 ст.
Мать ребёнка: Киселёва Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Пузыня Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Киселёва Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
26.05.1897 ст.
Дочь: Киселёва Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Киселёва Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
10.02.1900 ст.
Сын: Киселёв Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Киселёва Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
20.08.1902 ст.
Дочь: Киселёва Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Киселёва Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
14.08.1905 ст.
Сын: Киселёв Федосей Алексеевич
Мать ребёнка: Киселёва Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
04.10.1911 ст.
Дочь: Киселёва Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Киселёва Евдокия Михайловна
Смерть
Неизвестно