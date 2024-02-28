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Киселёв Алексей Филиппович

Место рождения

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Киселёв Филипп Трифонович

Мать: Киселёва Прасковья Васильевна

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
17.02.1891 ст.

Жена: Киселёва Евдокия Михайловна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.01.1892 ст.

Сын: Киселёв Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Киселёва Евдокия Михайловна

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Пузыня Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Киселёва Евдокия Михайловна

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.05.1897 ст.

Дочь: Киселёва Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Киселёва Евдокия Михайловна

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1900 ст.

Сын: Киселёв Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Киселёва Евдокия Михайловна

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1902 ст.

Дочь: Киселёва Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Киселёва Евдокия Михайловна

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1905 ст.

Сын: Киселёв Федосей Алексеевич

Мать ребёнка: Киселёва Евдокия Михайловна

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.10.1911 ст.

Дочь: Киселёва Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Киселёва Евдокия Михайловна

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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