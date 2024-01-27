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Галкин Василий Степанович

Место рождения

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Галкин Степан Филиппович

Мать: Галкина Агафья

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1870

Сын: Галкин Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1873

Сын: Галкин Андрей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Смерть
Неизвестно
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