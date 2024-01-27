Галкин Василий Степанович
Место рожденияЕлисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Галкин Степан Филиппович
Мать: Галкина Агафья
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1870
Сын: Галкин Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: не указана
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Смерть
Неизвестно