Сергеев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Сергеев Иван Исаевич
Рождение ребёнка
08.11.1896
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Сергеева Зоя Ипатовна
Рождение ребёнка
19.07.1899
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Сергеева Зоя Ипатовна
Рождение ребёнка
02.07.1901
Мать ребёнка: Сергеева Зоя Ипатовна
Рождение ребёнка
02.03.1903
Мать ребёнка: Сергеева Зоя Ипатовна
Рождение ребёнка
02.03.1904
Сын: Сергеев Константин Иванович
Мать ребёнка: Сергеева Зоя Ипатовна
Рождение ребёнка
11.04.1906
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Сергеева Зоя Ипатовна
Рождение ребёнка
11.05.1907
Сын: Сергеев Александр Иванович
Мать ребёнка: Сергеева Зоя Ипатовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Сергеева Зоя Ипатовна
Смерть
Неизвестно