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Сергеев Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Сергеев Иван Исаевич

Мать: Сергеева Матрона Васильевна

Рождение ребёнка
08.11.1896

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Сергеева Зоя Ипатовна

Нижний Бугрыш, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.07.1899

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Сергеева Зоя Ипатовна

Нижний Бугрыш, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.07.1901

Сын: Сергеев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Сергеева Зоя Ипатовна

Нижний Бугрыш, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.03.1903

Сын: Сергеев Павел Иванович

Мать ребёнка: Сергеева Зоя Ипатовна

Нижний Бугрыш, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.03.1904

Сын: Сергеев Константин Иванович

Мать ребёнка: Сергеева Зоя Ипатовна

Нижний Бугрыш, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.04.1906

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Сергеева Зоя Ипатовна

Нижний Бугрыш, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.05.1907

Сын: Сергеев Александр Иванович

Мать ребёнка: Сергеева Зоя Ипатовна

Нижний Бугрыш, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Сергеева Зоя Ипатовна

Нижний Бугрыш, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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