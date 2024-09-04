Алгазин Евпал Осипович
Место рожденияТобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Рогозино
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Алгазина) Анна Евпаловна
Мать ребёнка: Алгазина Аграфена Антоновна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Алгазина) Александра Евпаловна
Мать ребёнка: Алгазина Аграфена Антоновна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Алгазин Василий Евпалович
Мать ребёнка: Алгазина Аграфена Антоновна
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Алгазина Аграфена Антоновна
Смерть
Неизвестно