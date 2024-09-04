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Алгазин Евпал Осипович

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Рогозино

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Алгазин Осип Фокеевич

Мать: Алгазина Липистинья (Епистимья) Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Аграфена Антоновна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Алгазина) Анна Евпаловна

Мать ребёнка: Алгазина Аграфена Антоновна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Алгазина) Александра Евпаловна

Мать ребёнка: Алгазина Аграфена Антоновна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Алгазин Василий Евпалович

Мать ребёнка: Алгазина Аграфена Антоновна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Алгазин Иван Евпалович

Мать ребёнка: Алгазина Аграфена Антоновна

Смерть
Неизвестно

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