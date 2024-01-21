Маслов Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Маслов Василий Алексеевич
Мать: Маслова Мария Арефьевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Маслов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Маслова Евдокия Гавриловна
Карачев, Карачевский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно