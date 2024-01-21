Маслов Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Д
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Маслов Василий Алексеевич

Мать: Маслова Мария Арефьевна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Маслов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Маслова Евдокия Гавриловна

Карачев, Карачевский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова Евдокия Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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