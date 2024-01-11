Маслова Мария Арефьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Маслов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Маслов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Маслов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Маслов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Маслов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Маслов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Маслов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Маслов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1841
Сын: Маслов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Маслов Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно