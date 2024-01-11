Маслова Мария Арефьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова Мария Арефьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Д
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Маслов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Маслов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Маслов Гаврил Васильевич

Отец ребёнка: Маслов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1832

Сын: Маслов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Маслов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Маслов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Маслов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1837

Сын: Маслов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Маслов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1841

Сын: Маслов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Маслов Василий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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