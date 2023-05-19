Артамонов Анисим Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артамонов Анисим Иосифович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Артамонов Иосиф Михайлович

Мать: Артамонова Анастасия Ивановна

Бракосочетание
17.02.1891

Жена: Артамонова Матрона Харитоновна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Извекова Елена Анисимовна

Мать ребёнка: Артамонова Матрона Харитоновна

Рождение ребёнка
До 1910

Сын: Артамонов Иван Анисимович

Мать ребёнка: Артамонова Матрона Харитоновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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