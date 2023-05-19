Артамонов Анисим Иосифович
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Бракосочетание
17.02.1891
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Извекова Елена Анисимовна
Мать ребёнка: Артамонова Матрона Харитоновна
Рождение ребёнка
До 1910
Сын: Артамонов Иван Анисимович
Мать ребёнка: Артамонова Матрона Харитоновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно