Горина Лукерья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горина Лукерья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Башина Устинья

Отец ребёнка: Горинъ Павелъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1766

Сын: Горинъ Петръ

Отец ребёнка: Горинъ Павелъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Сын: Горинъ Максимъ

Отец ребёнка: Горинъ Павелъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Сын: Горинъ Иванъ

Отец ребёнка: Горинъ Павелъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Горинъ Павелъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горинъ Павелъ

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