Горина Лукерья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Башина Устинья
Отец ребёнка: Горинъ Павелъ
Рождение ребёнка
1766
Сын: Горинъ Петръ
Отец ребёнка: Горинъ Павелъ
Рождение ребёнка
1769
Сын: Горинъ Максимъ
Отец ребёнка: Горинъ Павелъ
Рождение ребёнка
1772
Сын: Горинъ Иванъ
Отец ребёнка: Горинъ Павелъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Горинъ Павелъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горинъ Павелъ