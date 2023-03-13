Башина (Горина) Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБашина (Горина) Устинья

Башина (Горина) Устинья

Место рождения

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1763

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Горинъ Павелъ

Мать: Горина Лукерья Иванова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1786

Сын: Башинъ Дмитрий

Отец ребёнка: Башинъ Иванъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Башинъ Филиппъ

Отец ребёнка: Башинъ Иванъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Башина) Наталья

Отец ребёнка: Башинъ Иванъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Башинъ Захаръ

Отец ребёнка: Башинъ Иванъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Башинъ Василий

Отец ребёнка: Башинъ Иванъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.