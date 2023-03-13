Башина (Горина) Устинья
Место рождения
Дата рождения1763
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Горинъ Павелъ
Мать: Горина Лукерья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Башинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1786
Сын: Башинъ Дмитрий
Отец ребёнка: Башинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1789
Сын: Башинъ Филиппъ
Отец ребёнка: Башинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Башина) Наталья
Отец ребёнка: Башинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1792
Сын: Башинъ Захаръ
Отец ребёнка: Башинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1794
Сын: Башинъ Василий
Отец ребёнка: Башинъ Иванъ