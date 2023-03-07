Васса Алексеева
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Алексей Сазонов
Мать: Марфа Андреева
Бракосочетание
16.01.1887
Муж: Василий Арсениев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.04.1888
Сын: Трофим Васильев
Отец ребёнка: Василий Арсениев
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Ульяния Васильева
Отец ребёнка: Василий Арсениев
Рождение ребёнка
10.07.1891
Дочь: Улита Васильева
Отец ребёнка: Василий Арсениев
Рождение ребёнка
01.09.1895
Сын: Семён Васильев
Отец ребёнка: Василий Арсениев
Рождение ребёнка
01.09.1898
Сын: Пётр Васильев
Отец ребёнка: Василий Арсениев
Смерть
Неизвестно