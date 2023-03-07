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Васса Алексеева

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Алексей Сазонов

Мать: Марфа Андреева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.01.1887

Муж: Василий Арсениев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.04.1888

Сын: Трофим Васильев

Отец ребёнка: Василий Арсениев

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Ульяния Васильева

Отец ребёнка: Василий Арсениев

Рождение ребёнка
10.07.1891

Дочь: Улита Васильева

Отец ребёнка: Василий Арсениев

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1895

Сын: Семён Васильев

Отец ребёнка: Василий Арсениев

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1898

Сын: Пётр Васильев

Отец ребёнка: Василий Арсениев

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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