Ведерникова Диомид Иоаннович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведерникова Диомид Иоаннович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.08.1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1897 ст.

Сын: Ведерников Александр Диомидович

Мать ребёнка: Ведерникова Матрёна Григорьевна

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Источник: Ф 719 Оп 8 Д 1897 стр 50 № 195м
Рождение ребёнка
18.05.1901 ст.

Сын: Ведерников Константин Диомидович

Мать ребёнка: не указана

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ведерникова Феодосия Диомидовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ведерникова Матрёна Григорьевна

Смерть
14.08.1905 ст.
Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
28 лет, от воспаления легких Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 844 № 148
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