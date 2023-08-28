Ведерникова Диомид Иоаннович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.08.1905 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1897 ст.
Сын: Ведерников Александр Диомидович
Мать ребёнка: Ведерникова Матрёна Григорьевна
Источник: Ф 719 Оп 8 Д 1897 стр 50 № 195м
Рождение ребёнка
18.05.1901 ст.
Сын: Ведерников Константин Диомидович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ведерникова Феодосия Диомидовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.08.1905 ст.
28 лет, от воспаления легких Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 844 № 148