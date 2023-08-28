Ведерникова Матрёна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведерникова Матрёна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1897 ст.

Сын: Ведерников Александр Диомидович

Отец ребёнка: Ведерникова Диомид Иоаннович

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Источник: Ф 719 Оп 8 Д 1897 стр 50 № 195м
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ведерникова Диомид Иоаннович

Смерть
Неизвестно
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