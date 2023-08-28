Ведерникова Матрёна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1897 ст.
Сын: Ведерников Александр Диомидович
Отец ребёнка: Ведерникова Диомид Иоаннович
Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Источник: Ф 719 Оп 8 Д 1897 стр 50 № 195м
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно