Боженко (Ущенко) Дарья Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боженко (Ущенко) Дарья Федотовна

Место рождения

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

28.05.1955

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Ущенко Федот Кузьмич

Мать: Неизвестно

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Боженко Петр Александрович

Отец ребёнка: Корниенко ?? Неизвестно

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
До 1917

Муж: Корниенко ?? Неизвестно

Рождение ребёнка
10.12.1923

Сын: Боженко Виктор Александрович

Отец ребёнка: Боженко Александр Иванович

Узбекистан, Самаркандская обл., г. Каттакурган
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боженко Александр Иванович

Смерть
28.05.1955
Узбекистан, Самаркандская обл., г. Каттакурган
Причина смерти: Рак желудка
Похороны
Неизвестно
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