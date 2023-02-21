Дорохин Иван Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти1957
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Дорохин Антон Ильич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1909
Мать ребёнка: Дорохина Анастасия Онисимова
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
С 1932 по 1946
Кировский, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1957
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край