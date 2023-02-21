Дорохин Иван Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорохин Иван Антонович

Дорохин Иван Антонович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Дорохин Антон Ильич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1909

Сын: Дорохин Василий Иванович

Мать ребёнка: Дорохина Анастасия Онисимова

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
С 1932 по 1946
Кировский, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1957
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close