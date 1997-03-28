Ядрёнкина (Едрёнкина) Анастасия Васильевна
Место рожденияд.Александровка, Романовская волость, Уфимский уез
Дата рождения1904
Дата смерти28.03.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Александровка, Романовская волость, Уфимский уез
Рождение ребёнка
31.01.1926
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Едрёнкин Андрей Семёнович
Уфа, Россия
Рождение ребёнка
04.05.1927
Дочь: Зоя Андреевна
Отец ребёнка: Едрёнкин Андрей Семёнович
Уфа, Россия
Рождение ребёнка
10.04.1929
Дочь: Нина Андреевна
Отец ребёнка: Едрёнкин Андрей Семёнович
Уфа, Россия
Рождение ребёнка
29.01.1933
Сын: Едрёнкин Виктор Андреевич
Отец ребёнка: Едрёнкин Андрей Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Едрёнкин Андрей Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.03.1997
Уфа, Россия