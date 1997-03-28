Ядрёнкина (Едрёнкина) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ядрёнкина (Едрёнкина) Анастасия Васильевна

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Место рождения

д.Александровка, Романовская волость, Уфимский уез

Дата рождения

1904

Дата смерти

28.03.1997

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Александровка, Романовская волость, Уфимский уез
Рождение ребёнка
31.01.1926

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Едрёнкин Андрей Семёнович

Уфа, Россия
Рождение ребёнка
04.05.1927

Дочь: Зоя Андреевна

Отец ребёнка: Едрёнкин Андрей Семёнович

Уфа, Россия
Рождение ребёнка
10.04.1929

Дочь: Нина Андреевна

Отец ребёнка: Едрёнкин Андрей Семёнович

Уфа, Россия
Рождение ребёнка
29.01.1933

Сын: Едрёнкин Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Едрёнкин Андрей Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Едрёнкин Андрей Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Едрёнкин Андрей Семёнович

Смерть
28.03.1997
Уфа, Россия
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