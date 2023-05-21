Шумейко Анна Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Шумейко Ефросинья Михайловна
Отец ребёнка: Шумейко Михаил Данилович
Рождение ребёнка
Около 1908
Отец ребёнка: Шумейко Михаил Данилович
Рождение ребёнка
14.10.1910
Отец ребёнка: Шумейко Михаил Данилович
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Шумейко Устинья Михайловна
Отец ребёнка: Шумейко Михаил Данилович
Смерть
Неизвестно