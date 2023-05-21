Шумейко Анна Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумейко Анна Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СБ
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Место
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Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Шумейко Ефросинья Михайловна

Отец ребёнка: Шумейко Михаил Данилович

Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Шумейко Иван Михайлович

Отец ребёнка: Шумейко Михаил Данилович

Рождение ребёнка
14.10.1910

Сын: Шумейко Роман Михайлович

Отец ребёнка: Шумейко Михаил Данилович

Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Шумейко Устинья Михайловна

Отец ребёнка: Шумейко Михаил Данилович

Смерть
Неизвестно
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