Шумейко Михаил Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: Шумейко Данил Неизвестно
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Шумейко Ефросинья Михайловна
Мать ребёнка: Шумейко Анна Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1908
Мать ребёнка: Шумейко Анна Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1910
Мать ребёнка: Шумейко Анна Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Шумейко Устинья Михайловна
Мать ребёнка: Шумейко Анна Неизвестно
Смерть
Неизвестно