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Шумейко Михаил Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Шумейко Данил Неизвестно

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Шумейко Ефросинья Михайловна

Мать ребёнка: Шумейко Анна Неизвестно

Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Шумейко Иван Михайлович

Мать ребёнка: Шумейко Анна Неизвестно

Рождение ребёнка
14.10.1910

Сын: Шумейко Роман Михайлович

Мать ребёнка: Шумейко Анна Неизвестно

Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Шумейко Устинья Михайловна

Мать ребёнка: Шумейко Анна Неизвестно

Смерть
Неизвестно