Вязмина (Женихова) Авдотья Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиДо 1831
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Бракосочетание
После 1787
Муж: Вязмин Иван Никонов
Рождение ребёнка
21.07.1791
Сын: Вязмин Степан Иванов
Отец ребёнка: Вязмин Иван Никонов
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Вязмина) Наталья Иванова
Отец ребёнка: Вязмин Иван Никонов
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: (Вязмина) Домна Иванова
Отец ребёнка: Вязмин Иван Никонов
Рождение ребёнка
1798
Сын: Вязмин Михаил Иванов
Отец ребёнка: Вязмин Иван Никонов
Рождение ребёнка
30.04.1799
Сын: Вязмин Яков Иванов
Отец ребёнка: Вязмин Иван Никонов
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Коленина (Вязмина) Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Вязмин Иван Никонов
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Паутова (Вязмина) Екатерина Ii Жена Иванова
Отец ребёнка: Вязмин Иван Никонов
Смерть
До 1831