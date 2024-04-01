Вязмина (Женихова) Авдотья Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вязмина (Женихова) Авдотья Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

До 1831

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Женихов Савва Отст. Солд. Пп Бат, Кр. Полуденной Иванов

Мать: Женихова Фекла Афанасьева

Бракосочетание
После 1787

Муж: Вязмин Иван Никонов

Рождение ребёнка
21.07.1791

Сын: Вязмин Степан Иванов

Отец ребёнка: Вязмин Иван Никонов

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Вязмина) Наталья Иванова

Отец ребёнка: Вязмин Иван Никонов

Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: (Вязмина) Домна Иванова

Отец ребёнка: Вязмин Иван Никонов

Рождение ребёнка
1798

Сын: Вязмин Михаил Иванов

Отец ребёнка: Вязмин Иван Никонов

Рождение ребёнка
30.04.1799

Сын: Вязмин Яков Иванов

Отец ребёнка: Вязмин Иван Никонов

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Коленина (Вязмина) Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Вязмин Иван Никонов

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Паутова (Вязмина) Екатерина Ii Жена Иванова

Отец ребёнка: Вязмин Иван Никонов

Смерть
До 1831

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