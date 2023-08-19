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Целых Иван Никитин

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Целых Никита

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
27.10.1885

Жена: Целых Дарья Семенова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
14.12.1886

Дочь: Ульяния Иванова

Мать ребёнка: Целых Дарья Семенова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.12.1889

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Целых Дарья Семенова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.03.1891

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: Целых Дарья Семенова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.06.1894

Сын: Целых Леонтий Иванов

Мать ребёнка: Целых Дарья Семенова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
12.11.1899

Жена: Целых Ксения Ефимова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
1902

Сын: Целых Михаил Иванов

Мать ребёнка: Целых Ксения Ефимова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.12.1904

Дочь: Мелания Иванова

Мать ребёнка: Целых Ксения Ефимова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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