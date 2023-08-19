Целых Иван Никитин
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Целых Никита
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1885
Жена: Целых Дарья Семенова
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
14.12.1886
Дочь: Ульяния Иванова
Мать ребёнка: Целых Дарья Семенова
Рождение ребёнка
03.12.1889
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Целых Дарья Семенова
Рождение ребёнка
23.03.1891
Дочь: Дарья Иванова
Мать ребёнка: Целых Дарья Семенова
Рождение ребёнка
17.06.1894
Сын: Целых Леонтий Иванов
Мать ребёнка: Целых Дарья Семенова
Бракосочетание
12.11.1899
Жена: Целых Ксения Ефимова
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
1902
Сын: Целых Михаил Иванов
Мать ребёнка: Целых Ксения Ефимова
Рождение ребёнка
23.12.1904
Дочь: Мелания Иванова
Мать ребёнка: Целых Ксения Ефимова
Смерть
Неизвестно