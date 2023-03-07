Спигина (Ляпкина) Христинія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпигина (Ляпкина) Христинія

Спигина (Ляпкина) Христинія

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.10.1859

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1859

Отец: Ляпкинъ Никита

Мать: Ляпкина Агрипина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.01.1878

Муж: Спигинъ Гавріилъ

Залѣсово, Каликинская волость
Рождение ребёнка
28.12.1879

Сын: Спигинъ Ѳеодоръ

Отец ребёнка: Спигинъ Гавріилъ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.05.1882

Сын: Спигинъ Константинъ

Отец ребёнка: Спигинъ Гавріилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1885

Сын: Спигинъ Герасимъ

Отец ребёнка: Спигинъ Гавріилъ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.01.1888

Дочь: Ксенія

Отец ребёнка: Спигинъ Гавріилъ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.04.1892

Сын: Спигинъ Георгій

Отец ребёнка: Спигинъ Гавріилъ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.01.1894

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Спигинъ Гавріилъ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close