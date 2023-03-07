Спигина (Ляпкина) Христинія
Место рождения
Дата рождения01.10.1859
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1859
Отец: Ляпкинъ Никита
Мать: Ляпкина Агрипина
Бракосочетание
27.01.1878
Муж: Спигинъ Гавріилъ
Залѣсово, Каликинская волость
Рождение ребёнка
28.12.1879
Сын: Спигинъ Ѳеодоръ
Отец ребёнка: Спигинъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
16.05.1882
Сын: Спигинъ Константинъ
Отец ребёнка: Спигинъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
02.03.1885
Сын: Спигинъ Герасимъ
Отец ребёнка: Спигинъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
24.01.1888
Дочь: Ксенія
Отец ребёнка: Спигинъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
19.04.1892
Сын: Спигинъ Георгій
Отец ребёнка: Спигинъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
16.01.1894
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Спигинъ Гавріилъ