Сыромятников Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения20.02.1887
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1887
Отец: не указан
Место жительства
Неизвестно
Крещение
25.02.1887
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
26.01.1912
Рождение ребёнка
24.01.1913
Сын: Сыромятников Пётр Иванович
Мать ребёнка: Сыромятникова (Башкирова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
17.06.1917
Дочь: (Сыромятникова) Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Сыромятникова (Башкирова) Анна Ивановна
Смерть
После 16.02.1920