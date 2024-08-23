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Сыромятников Иван Андреевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.02.1887

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1887

Отец: не указан

Мать: Сыромятникова Елена Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
25.02.1887
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
26.01.1912

Жена: Сыромятникова (Башкирова) Анна Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.01.1913

Сын: Сыромятников Пётр Иванович

Мать ребёнка: Сыромятникова (Башкирова) Анна Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.06.1917

Дочь: (Сыромятникова) Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Сыромятникова (Башкирова) Анна Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920

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