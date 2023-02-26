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Иосиф Фомин

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: ?

Мать: ?

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1793

Сын: Исидор Иосифов

Мать ребёнка: Марфа (Иосифова)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1794

Сын: Иван Иосифов

Мать ребёнка: Марфа (Иосифова)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.08.1797

Сын: Дометий Иосифов

Мать ребёнка: Марфа (Иосифова)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.11.1802

Дочь: Елизавета Иосифова

Мать ребёнка: Марфа (Иосифова)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1803

Дочь: Феодосия Иосифова

Мать ребёнка: Марфа (Иосифова)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа (Иосифова)

Смерть
Неизвестно
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