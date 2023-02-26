Иосиф Фомин
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.02.1793
Сын: Исидор Иосифов
Мать ребёнка: Марфа (Иосифова)
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1794
Сын: Иван Иосифов
Мать ребёнка: Марфа (Иосифова)
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.08.1797
Сын: Дометий Иосифов
Мать ребёнка: Марфа (Иосифова)
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.11.1802
Дочь: Елизавета Иосифова
Мать ребёнка: Марфа (Иосифова)
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1803
Дочь: Феодосия Иосифова
Мать ребёнка: Марфа (Иосифова)
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа (Иосифова)
Смерть
Неизвестно