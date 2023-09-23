Савельева (Москалёва) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева (Москалёва) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.03.957

Сын: Савельев Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Савельев Василий Николаевич

Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1947

Сын: Савельев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Савельев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
15.01.1949

Сын: Савельев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Савельев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
07.06.1950

Сын: Савельев Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Савельев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
26.06.1952

Сын: Савельев Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Савельев Василий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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