Савельева (Москалёва) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.03.957
Сын: Савельев Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Савельев Василий Николаевич
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1947
Сын: Савельев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Савельев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
15.01.1949
Сын: Савельев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Савельев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
07.06.1950
Сын: Савельев Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Савельев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
26.06.1952
Сын: Савельев Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Савельев Василий Николаевич
Смерть
Неизвестно