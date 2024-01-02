Савельев Леонид Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1952
Дата смерти02.01.2024
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1952
Бракосочетание
17.11.1973
Жена: не указана
Пермяки, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.04.1974
Дочь: Истомина (Савельева) Лариса Леонидовна
Мать ребёнка: Савельева (Прокудина) Людмила Егоровна
Рождение ребёнка
09.05.1980
Сын: Савельев Вадим Леонидович
Мать ребёнка: Савельева (Прокудина) Людмила Егоровна
Смерть
02.01.2024