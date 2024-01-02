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Савельев Леонид Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1952

Дата смерти

02.01.2024

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1952

Отец: Савельев Василий Николаевич

Мать: Савельева (Москалёва) Вера Яковлевна

Бракосочетание
17.11.1973

Жена: не указана

Пермяки, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.04.1974

Дочь: Истомина (Савельева) Лариса Леонидовна

Мать ребёнка: Савельева (Прокудина) Людмила Егоровна

Рождение ребёнка
09.05.1980

Сын: Савельев Вадим Леонидович

Мать ребёнка: Савельева (Прокудина) Людмила Егоровна

Смерть
02.01.2024

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