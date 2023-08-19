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Тараш Вера Ильинична

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1907

Дочь: Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Тараш Андрей Агафонович

Рождение ребёнка
05.02.1911

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Тараш Андрей Агафонович

Рождение ребёнка
06.02.1913

Сын: Тараш федор Андреевич

Отец ребёнка: Тараш Андрей Агафонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тараш Андрей Агафонович

Смерть
Неизвестно