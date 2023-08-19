Тараш Вера Ильинична
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1907
Дочь: Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Тараш Андрей Агафонович
Рождение ребёнка
05.02.1911
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Тараш Андрей Агафонович
Рождение ребёнка
06.02.1913
Отец ребёнка: Тараш Андрей Агафонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно