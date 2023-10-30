Медов Павел Андреевич
Место рождения
Дата рождения01.12.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1982
Отец: Медов Андрей Павлович
Мать: Медова Ирина Витальевна
Эмиграция
Около 1990
Оттава, Онтарио, Канада
Откуда: Москва, Союз Советских Социалистических Республик Семья переехала из Советского Союза в Канаду, в Москве остался только Андрей Андреевич.
Работа или профессия
После 2005
Оттава, Онтарио, Канада
эксперт | Место работы: Совет канадских академий Должность: эксперт Council of Canadian Academies.
Работа или профессия
Около 2012
Оттава, Онтарио, Канада
Operations Manager | Место работы: Maison Nightclub Должность: Operations Manager
Рождение ребёнка
09.01.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Медова Надежда
Оттава, Онтарио, Канада
Рождение ребёнка
?.01.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Медова Надежда
Оттава, Онтарио, Канада
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Место жительства
Неизвестно
Оттава, Онтарио, Канада