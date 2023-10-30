Медов Павел Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медов Павел Андреевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

01.12.1982

Пол

Мужской

Отец

1961 г.р.

Мать

1958 г.р.

Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1982

Отец: Медов Андрей Павлович

Мать: Медова Ирина Витальевна

Москва, город федерального значения Москва
Эмиграция
Около 1990
Оттава, Онтарио, Канада
Откуда: Москва, Союз Советских Социалистических Республик Семья переехала из Советского Союза в Канаду, в Москве остался только Андрей Андреевич.
Работа или профессия
После 2005
Оттава, Онтарио, Канада
эксперт | Место работы: Совет канадских академий Должность: эксперт Council of Canadian Academies.
Работа или профессия
Около 2012
Оттава, Онтарио, Канада
Operations Manager | Место работы: Maison Nightclub Должность: Operations Manager
Рождение ребёнка
09.01.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Медова Надежда

Оттава, Онтарио, Канада
Рождение ребёнка
?.01.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Медова Надежда

Оттава, Онтарио, Канада
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Место жительства
Неизвестно
Оттава, Онтарио, Канада
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